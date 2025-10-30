В Чехии состоялась премьера азербайджанского фильма "Дворцы памяти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля документального кино Ji.hlava, проходящего в городе Йиглава (Чехия), состоялась премьера короткометражного документального фильма Матлаба Мухтарова "Дворцы памяти" (Yaddaş sarayları), сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана.

Фильм был с интересом воспринят как зрителями, так и кинокритиками. После показа режиссёр рассказал о процессе съёмок и ответил на вопросы публики.

В фильме режиссёр отправляется по улицам родного Сумгайыта в поисках своей "первой памяти". Эти прогулки приводят его к месту, где зародилось воспоминание, связанное с отцом, потерянном им в младенчестве, и умершей бабушкой. В итоге личные поиски памяти перерастают в размышление о травмах, пережитых азербайджанцами в начале 1990-х годов после распада СССР.

Документальная лента, созданная Rental Azərbaycan, спродюсирована Эмилем Наджафли. Картина является одним из победителей конкурса Агентства кино Азербайджана (ARKA) 2024 года. Участие в фестивале организовано при поддержке ARKA и Союза кинематографистов Азербайджана.

