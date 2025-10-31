Развитие сельского хозяйства является стратегическим приоритетом Болгарии и Азербайджана – замминистра

БАКУ/Trend/ - Развитие сельского хозяйства является стратегическим приоритетом Болгарии и Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, об этом сказала замминистра Лозана Василева на 7-й сессии Болгарско-Азербайджанского Межгосударственного комитета по экономическому сотрудничеству, которая проходила в Софии.

Она отметила, что сельское хозяйство – это не только традиционный, но и перспективный сектор, в котором обе стороны могут добиться результатов, обмениваясь знаниями, технологиями и хорошими практиками.

«Мы можем консолидировать наши усилия в ряде областей, включая сотрудничество в области сельхознауки и техники, аквакультуры, устойчивого рыбохозяйственного управления, развития рыбной торговли», - добавила она.

Она подчеркнула важность участия болгарских и азербайджанских компаний в международных выставках и ярмарках, проводимых в обеих странах.

«Важным элементом двусторонних отношений является углубление сотрудничества Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в целях обмена опытом и координации в области безопасности пищевых продуктов, здоровья растений и животных, а также импорт и экспорт продукции под ветеринарным и фитосанитарным контролем», - сказала Василева.

В заключении замминистра подчеркнул, что такие форумы придадут новый импульс экономическому и сельхозспортивному сотрудничеству и послужат устойчивой основой для будущих успехов.