Увеличился товарооборот между Азербайджаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - В январе–сентябре этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 955,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 359,7 миллиона долларов США или на 60,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде торговые операции с Великобританией составили 1,73% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Великобритания заняла 7-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший объем торговых операций.

В январе–сентябре текущего года экспорт из Азербайджана в Великобританию составил 241,2 миллиона долларов. Это на 159 миллионов долларов США или на 39,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время импорт из Великобритании в Азербайджан за указанный период составил 714,3 миллиона долларов, что на 518,7 миллиона долларов США или в 3,7 раз больше в годовом выражении.

Следует отметить, что за первые девять месяцев 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 миллиарда долларов США. Это на 877 миллионов долларов США, или на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Общий объём внешнеторгового оборота составил 18,606 миллиарда долларов США по экспорту и 16,769 миллиарда долларов США по импорту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 миллиарда долларов (или на 6,3%), а импорт увеличился на 2,126 миллиарда долларов (или на 14,5%).

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 миллиарда долларов США. Это в годовом сравнении на 3,374 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше.