Государство Конго 23 года оставалось личной собственностью короля Бельгии - журналист

БАКУ/Trend/ - Во время Второй мировой войны было объявлено о выделении 27 миллионов золотых франков на создание "независимого государства" Конго, которое в действительности оставалось личной собственностью короля и просуществовало 23 года - с 1885 по 1908 год.

Как сообщает Trend, об этом заявил исследователь-журналист из Бельгии Дьёдонн Квебек-Кимпель в ходе своего выступления на международной конференции «Бельгийский колониализм: признание и ответственность» в Баку.

Он отметил, что в течение этих 23 лет Свободное государство Конго имело статус частной собственности, предоставленный ему Бельгийской международной конференцией 27 февраля 1885 года.

Журналист добавил, что «гражданская лицензия», то есть бюджет, которым располагал король Конго, составляла 6000 фунтов стерлингов в месяц.

"Эта сумма считалась достаточной для создания с нуля государства в Бельгии, способного управлять территорией площадью более 6000 квадратных километров. Ведь государство должно было быть построено в джунглях".

