Омбудсмен Монтенегро взял под контроль ситуацию с задержанием граждан Азербайджана в Подгорице

Общество Материалы 31 октября 2025 11:41 (UTC +04:00)
Бести Мамед
Бести Мамед
БАКУ/Trend/ - Защитник прав и свобод человека Монтенегро Синиша Бжекович официально ответил на письмо Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержанием граждан Азербайджана в Подгорице.

Омбудсмен Монтенегро заявил, что вопрос находится под контролем, установлена ​​прямая связь с полицией страны, а к задержанным гражданам Азербайджана относятся с особой чуткостью.

С. Бжекович подчеркнул, что права каждого гражданина Азербайджанской Республики будут надлежащим образом защищены, в том числе в вопросах предотвращения любых проявлений дискриминации, разжигания ненависти или враждебных отношений по этническому, национальному или религиозному признаку. Он также добавил, что ход расследования и судебного разбирательства в отношении задержанных граждан будет находиться под контролем в рамках его полномочий.

Инцидент находится под контролем Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики.

