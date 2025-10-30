При организаторстве SOCAR прошел Форум по праву и комплаенсу

БАКУ /Trend/ - При организаторстве SOCAR проведен Форум по праву и комплаенсу.

Об этом Trend сообщили в четверг в SOCAR.

Было отмечено, что Форум, проведенный с участием специалистов по правовым вопросам и комплаенсу Группы SOCAR, работающих в различных странах, а также представителей ведущих международных юридических фирм, направлен на обмен знаниями и опытом, а также на обсуждение возникающих правовых рисков.

В рамках Форума состоялись панельные дискуссии на темы «Международные арбитражные споры», «Коррупция и глобальный энергетический сектор» и «Правовые проблемы в бизнес-среде». В ходе обсуждений было отмечено, что принципы сотрудничества имеют большое значение для укрепления духа единой команды среди предприятий Группы SOCAR, работающих в других странах, и реагирования на вызовы быстро меняющейся глобальной среды.

На мероприятии ещё раз было подчеркнуто, что SOCAR руководствуется требованиями законодательства, этическими ценностями, прозрачностью и высокими стандартами управления в рамках продвижения культуры комплаенса в своей деятельности во всей Группе. SOCAR планирует проводить подобные форумы ежегодно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!