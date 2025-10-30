Казахстан увеличил товарооборот по ТМТМ в 6 раз - Айджан Биджанова

БАКУ/Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) обладает большим потенциалом и сегодня стал главной артерией евразийской торговли.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель министра торговли Казахстана Айджан Биджанова в ходе своего выступления на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

По её словам, за последние пять лет товарооборот Казахстана по этому маршруту увеличился примерно в шесть раз. "В прошлом году товарооборот по маршруту составил 4,5 миллиона долларов США. В этом году планируется дальнейший рост, и к концу года ожидается достижение 5 миллионов долларов США", - отметила она.

Заместитель министра также подчеркнула, что Казахстан уделяет особое внимание цифровому сотрудничеству и внедрению инноваций. "Развитие IT-технологий, искусственного интеллекта и цифровых платформ сегодня является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности. В ходе рабочей поездки я познакомилась с очень интересными цифровыми продуктами, которые планируем внедрить в национальное законодательство. Сочетание цифровых решений и моделей франчайзинга открывает большие перспективы, делая торговлю более доступной, прозрачной и быстрой", - добавила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!