Назван объем поставок нефти из Азербайджана в Болгарию

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 79,3 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 48,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В прошлом году экспорта азербайджанской нефти в Болгарию не осуществлялось.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в 20 стран было экспортировано 16,996 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 8,939 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 2,069 миллиарда долларов США, или на 18,8% меньше в стоимостном выражении и на 613 тысячи тонн, или на 3,5% меньше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.