Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение межпарламентских связей

БАКУ /Trend/ - 30 октября находящаяся в Азербайджане с визитом парламентская делегация во главе с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакром Гобашем посетила Милли Меджлис.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, после ознакомления с залом пленарных заседаний парламента гости посетили Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе, где Сакр Гобаш подписал Памятную книгу.

Затем прошла встреча один на один между спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и Сакром Гобашем, а также встреча делегаций в широком составе.

Спикер Милли Меджлиса выразила признательность за участие на высоком уровне Объединённых Арабских Эмиратов на проведённой 29 октября Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики, и за содержательное выступление Сакра Гобаша на конференции.

Высоко оценив первый официальный визит председателя Федерального Национального Совета ОАЭ в нашу страну, С.Гафарова выразила уверенность в том, что этот визит внесёт важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между двумя странами, расширение возможностей сотрудничества и углубление межпарламентских связей.

Спикер с удовлетворением вспомнила свой официальный визит в Объединённые Арабские Эмираты в мае этого года и подчеркнула важность проведённых во время визита встреч и переговоров, а также подписанного между парламентами Меморандума о Взаимопонимании.

На встрече была выражена удовлетворённость динамичным и всесторонним развитием межгосударственных отношений, и подчёркнут высокий уровень отношений между двумя странами, связанными историческими, религиозными и культурными корнями.

Особо была отмечена роль активного политического диалога, в частности взаимные визиты и встречи на высшем и высоком уровнях, а также подписанные документы, которые имеют большое значение в этом процессе.

Было также отмечено, что в результате совместных усилий лидеров стран отношения между двумя странами расширились до уровня стратегического партнёрства.

В ходе встречи было подчёркнуто, что, наряду со многими другими сферами, важную роль в расширении различных направлений сотрудничества играют совместные крупные проекты, реализуемые в области возобновляемой энергии.

С.Гобаш, выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан и участием в Международной Парламентской Конференции, подчеркнул, что его страна придаёт большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

Он заявил, что основанные на принципах взаимного уважения, доверия и искренней дружбы отношения между главами государств способствуют дальнейшему углублению связей между нашими странами и народами. Гость положительно оценил политико-экономические связи высокого уровня, а также отметил важность углубления сотрудничества в культурно-гуманитарных сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей. Стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего развития отношений на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного между законодательными органами.

