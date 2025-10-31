В ДТП трагически погибла 37-летняя популярная азербайджанская певица Влада Ахундова

БАКУ /Trend Life/ - Вблизи площади Государственного флага произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Trend, 30 октября водитель автомобиля марки Hyundai Elantra, 2002 года рождения Сейфулла Мехтизаде, двигаясь по дороге вблизи площади Государственного флага, сбил пешехода - Владу Ахундову, 1988 года рождения. Влада Ахундова была популярной певицей.

В результате происшествия пешеход скончалась на месте от полученных травм.

По факту в следственном отделе Сабаильского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

