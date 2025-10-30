Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан усиливает кибербезопасность в финсекторе

Экономика Материалы 30 октября 2025 17:53 (UTC +04:00)
Азербайджан усиливает кибербезопасность в финсекторе
Фото: Центральный банк Азербайджана

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Служба электронной безопасности (СЭБ) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана укрепляют сотрудничество в области информационной безопасности и кибербезопасности в финансовом секторе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках сотрудничества стороны будут совместно работать над обеспечением скоординированной деятельности в области информационной безопасности и кибербезопасности по сектору, организовывать соответствующие мероприятия, а также осуществлять взаимное информирование об инцидентах, кибератаках и других угрозах.

Заместитель председателя ЦБА Вюсал Халилов отметил, что сотрудничество будет способствовать повышению кибербезопасности и устойчивости финансовой системы. Он также подчеркнул, что эта инициатива является важным шагом на пути к более тесному сотрудничеству в укреплении безопасности национальной киберсреды.

Руководитель СЭБ Фарид Зейналов отметил, что партнерство будет играть важную роль не только в финансовом секторе, но и в укреплении инфраструктуры кибербезопасности страны в целом. Он отметил, что усиление координации между сторонами позволит более системно внедрять меры кибербезопасности.

Сотрудничество также включает реализацию образовательных инициатив с целью повышения уровня знаний в области кибербезопасности среди участников финансового сектора и широкой общественности.

