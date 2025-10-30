Азербайджан и ВБ обсудили сотрудничество в сфере финансового управления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию Всемирного банка во главе с региональным директором по вопросам благосостояния в Европе и Центральной Азии Асадом Алемом, находящуюся с визитом в стране, передает Trend.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, управление финансами и фискальная политика, а также направления потенциального партнерства.

Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджанская Республика придает большое значение партнерству со Всемирным банком. Финансовая поддержка, техническая экспертиза и рекомендации банка внесли значительный вклад в развитие таких ключевых сфер, как инфраструктура, образование, здравоохранение и государственное управление. Это сотрудничество также способствовало прогрессу в области энергетики, транспорта, социальных услуг, устойчивого развития и обеспечению макроэкономической стабильности.

Во время встречи особое внимание было уделено реализации проекта "Укрепление потенциала по среднесрочной бюджетной структуре в Азербайджане", который осуществляется Всемирным банком при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). Стороны обсудили представленные министерством финансов предложения, касающиеся обзора государственных финансов, цифровых решений, оценки информационных систем и повышения потенциала.

Отмечалось, что в рамках оценки цифровых решений и информационных систем миссия Всемирного банка проведет в министерстве диагностический анализ. Это позволит определить существующие пробелы и наметить направления дальнейшего развития для формирования архитектуры Единой информационной системы управления государственными финансами.

В свою очередь, Асад Алем высоко оценил работу правительства Азербайджана в сфере совершенствования финансового управления и фискальной политики, подчеркнув, что успешная реализация упомянутого проекта внесет значительный вклад в повышение эффективности и устойчивости управления государственными финансами.

В ходе встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, а также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.