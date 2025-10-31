Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждены следующие 11 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с пятой годовщиной Дня Победы – 8 ноября;

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внутренних войсках Азербайджанской Республики» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).

