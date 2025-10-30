МВФ оценивает меры Нацбанка Казахстана по борьбе с инфляцией как шаг в правильном направлении

БАКУ/Trend/ - Позиция Национального банка Казахстана в области денежно-кредитной политики, направленная на снижение инфляционных рисков, является шагом в правильном направлении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур на пресс-конференции в онлайн-формате.

По словам Азура, инфляция стала одной из ключевых экономических проблем прошлого года, формируясь под влиянием как внутренних, так и внешних факторов.

"Некоторые источники инфляции были импортированными - это рост цен в России, а также волатильность, наблюдаемая на рынках нефти и газа", - отметил он.

Представитель МВФ подчеркнул, что борьба с инфляцией должна оставаться приоритетом для Казахстана, с целью постепенного снижения её уровня до базового показателя около 5 процентов.

"Национальный банк Казахстана предпринял ряд мер по сдерживанию инфляции, и мы приветствуем ужесточение денежно-кредитной политики, предпринятое регулятором. Также важно, что власти сохраняют приверженность контролю за инфляцией", - добавил Азур.

Напомним, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18 процентов годовых с 16,5 процента. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9 процентов (в августе – 12,2 процентов)