Прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном открывает путь к региональному взаимодействию - МВФ

БАКУ /Trend/ - Прогресс по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим шагом на пути к укреплению стабильности и развитию регионального сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе онлайн-брифинга.

"Предварительное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое в августе этого года, стало позитивным сигналом на пути к укреплению стабильности и развитию сотрудничества в регионе.

Если этот процесс будет продолжен, он может открыть новые возможности для торговли, инвестиций и экономической интеграции во всем регионе", - отметил он.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

Кроме того, в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.