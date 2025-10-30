Бизнес-миссия из Германии изучит рынок "зелёной" энергетики и логистики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 4 по 7 ноября представители организации Thüringen International совместно с "Восточным комитетом немецкой экономики" (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V., OA) будут находиться с исследовательской бизнес-миссией в столице Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на немецкую компанию LEG Thüringen mbH.

Согласно информации, эта миссия станет продолжением анализа рыночных возможностей в регионе Южного Кавказа, начатого в последние два года, и ориентирована, прежде всего, на компании, работающие в сферах логистики, цифровизации, "зелёной" энергетики и экологичных технологий.

"В программе запланированы кооперационные биржи, сетевые мероприятия, посещения предприятий и симпозиумы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Азербайджан всё активнее делает ставку на возобновляемые источники энергии, инвестируя в ветровые и солнечные проекты, а также в технологии "зелёного" водорода, что сопровождается расширением международных партнёрств. Одновременно Азербайджан укрепляет своё значение в качестве логистического узла — Транскаспийский коридор соединяет Европу и Азию, усиливая роль страны в устойчивых грузоперевозках.

Сообщается также, что предстоящий визит призван предоставить участникам возможность выявить отраслевые тенденции и получить ценные импульсы для устойчивых бизнес-моделей в сферах энергетики и логистики.