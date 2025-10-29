Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Джебраиле строится автодорога в направлении СЭС «Шафаг»

Общество Материалы 29 октября 2025 23:23 (UTC +04:00)

Аслан Мамедли
ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В Джебраиле строится автодорога в направлении СЭС «Шафаг».

Как сообщает Карабахское бюро Trend, дорога строится в соответствии с IV технической категорией.

Общая протяженность дороги составит 11,5 километра, ширина двухполосной дороги - 6 метров. Строительство осуществляется в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана в декабре прошлого года.

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию новой дороги будет способствовать повышению безопасности движения транспортных средств, обеспечению комфортного передвижения населения.

