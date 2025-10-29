ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В Джебраиле строится автодорога в направлении СЭС «Шафаг».

Как сообщает Карабахское бюро Trend, дорога строится в соответствии с IV технической категорией.

Общая протяженность дороги составит 11,5 километра, ширина двухполосной дороги - 6 метров. Строительство осуществляется в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана в декабре прошлого года.

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию новой дороги будет способствовать повышению безопасности движения транспортных средств, обеспечению комфортного передвижения населения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!