Трагедии Центральной Африки, связанные с бельгийским колониализмом, известны всему миру - Аббас Аббасов

БАКУ/Trend/ - Нарушения прав человека, зверства, совершенные против человечности, и трагедии, произошедшие в странах Центральной Африки в период бельгийского колониализма, хорошо известны мировому сообществу. Это не просто рассказы, а неоспоримые исторические факты.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной конференции «Бельгийский колониализм: признание и ответственность», организованной БИГ и посвященной колониальному прошлому Бельгии и его нынешним тяжелым последствиям.

Он добавил, что эти реалии невозможно стереть из истории.

"Уверен, что совместными усилиями и при поддержке международного сообщества, опираясь на достижения профильных международных организаций, мы сможем решить все вопросы, связанные с эксплуатацией и компенсациями. Что касается тех, кто до сих пор защищает или восхваляет колониальное прошлое Бельгии, то я, честно говоря, даже не знаю, как их назвать: сторонниками или поклонниками этого тёмного наследия?", - добавил А. Аббасов.

