Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в области религии и просвещения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 октября председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с председателем Управления по делам религии Турецкой Республики Сафи Арпагушем.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет, в ходе встречи было подчеркнуто, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические корни, а политическая воля руководителей двух государств создает прочную основу для развития сотрудничества.

Рамин Мамедов поздравил Сафи Арпагуша с назначением на должность председателя Управления по делам религии и выразил уверенность в дальнейшем расширении связей между двумя братскими странами в религиозной сфере.

Председатель комитета отметил, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев рассматривает защиту и продвижение национально-духовных ценностей, культурного наследия, традиций и обычаев как важнейший приоритет. Благодаря этой политике в стране надежно обеспечена свобода вероисповедания. Р. Мамедов подчеркнул, что взаимопонимание и эффективное сотрудничество между религиозными конфессиями в Азербайджане укрепляются с каждым годом. В стране, верной принципам светского государства, сформировалась самобытная и успешная модель государственно-религиозных отношений. Он отметил, что эта модель играет важную роль в обеспечении государственной поддержки деятельности религиозных общин, реализации комплексных мер в области религиозного просвещения и образования, а также в успешном воплощении инициатив, соответствующих современным вызовам.

Сафи Арпагуш, в свою очередь, отметил, что существующие между Азербайджаном и Турцией отношения братства и стратегического партнерства создают широкие возможности для дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах. Он подчеркнул важность продолжения обмена опытом в области религиозного образования, просвещения и подготовки кадров.

На встрече были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в области мультикультурализма и толерантности, определение направлений взаимодействия в борьбе с религиозным радикализмом и экстремизмом, а также совершенствование научно-образовательного сотрудничества между Азербайджанским институтом теологии и академией при Управлении по делам религии.

Отмечается, что во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Рашад Мамедов.

