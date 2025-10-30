Азербайджан оценил возможности применения решений в области ИИ с китайской компанией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил применение решений в области искусственного интеллекта с китайской компанией Huawei Enterprise Business Group.

Как передает Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте «X».

"Прошла встреча с Хао Чжичэнем, президентом Huawei Enterprise Business Group по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Мы обсудили стратегию Азербайджана в области искусственного интеллекта, формирование соответствующей инфраструктуры для применения решений в области искусственного интеллекта, а также презентацию решений Huawei на основе международного опыта в этой области. В то же время мы обменялись мнениями о возможностях применения технологий искусственного интеллекта на платформах электронного правительства, реализации концепции «Умный город» на основе опыта Huawei и совместных инициатив по развитию человеческого капитала», — говорится в публикации.

