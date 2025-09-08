Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Пирекешкюле и Агдере будут утилизированы непригодные боеприпасы

Общество Материалы 8 сентября 2025 13:21 (UTC +04:00)
Фото: Müdafiə Nazirliyi

Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - С 8 по 12 сентября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком хранения и непригодные к использованию

Об этом сообщает Trend со ссылкой на совместную информацию Министерства обороны Азербайджана и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что работы пройдут на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре вблизи Агдере.

Министерство призывает население не беспокоиться из-за звуков взрывов, которые будут сопутствовать процессу, доводит до внимания, что никакого основания для беспокойства нет.

