Президент Ильхам Алиев: Уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу

БАКУ/ Trend/ - Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу. Отрадно, что наши межгосударственные связи, источником которых является эта общая воля, развиваются по восходящей линии и достигли уровня стратегического партнерства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника – Дня независимости этой страны.

Выразив от своего имени и от имени народа Азербайджана наилучшие пожелания Президенту Эмомали Рахмону и народу Таджикистана, глава нашего государства отметил: «Нас радуют успехи, достигнутые под Вашим мудрым руководством в братском Таджикистане в социально-экономической сфере, рост международного авторитета Вашей страны».

Подчеркнув, что взаимопонимание на высшем уровне создает благоприятную почву для расширения отношений в различных сферах, Президент Азербайджана добавил: «С самыми добрыми впечатлениями вспоминаю Ваше участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества, состоявшемся в Ханкенди в июле этого года, и нашу с Вами встречу».

Глава государства выразил уверенность в том, что, используя имеющиеся возможности, Баку и Душанбе совместными усилиями добьются развития дружественных отношений и углубления взаимодействия между Азербайджаном и Таджикистаном.