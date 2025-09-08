Оценены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и Уругваем

БАКУ/ Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Уругваем в сферах возобновляемой энергетики, "зеленых" технологий, инфраструктуры, транспорта и промышленности, а также продовольственной безопасности.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, в рамках поездки первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева в Восточную Республику Уругвай были проведены ряд встреч.

В рамках визита первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с заместителем министра иностранных дел Уругвая Валерией Чускаси. На встрече был представлен экономический потенциал Азербайджана, а также мероприятия, направленные на дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране. Было отмечено, что между Азербайджаном и Уругваем подписано шесть документов, охватывающих экономику, таможенное сотрудничество, культуру и другие сферы. Существует широкий потенциал для расширения экономико-торговых связей между двумя странами. Подчеркнута важность взаимных визитов и проведённых встреч для развития сотрудничества.

На встрече с министром промышленности, энергетики и горного дела Уругвая Фернандой Кардоной было отмечено, что у уругвайских компаний есть большой потенциал для инвестиций в Азербайджан. В частности, имеются широкие возможности для сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, "зеленых" технологий, инфраструктуры, транспорта и промышленности. Свободная экономическая зона Алят открывает широкие возможности для иностранных инвесторов, в том числе уругвайских.

На встрече с президентом Национальной администрацией по производству нефтепродуктов, алкогольных напитков и портландцемента (ANCAP) Уругвая Сесилией Сан Роман обсуждались возможности сотрудничества между SOCAR и ANCAP, в особенности обмен опытом и реализация совместных проектов в энергетической сфере. Стороны отметили большой потенциал для сотрудничества в области "зелёной энергетики" и внедрения современных технологий.