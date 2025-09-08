Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В село Ханюрду Ходжалинского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 8 сентября 2025 12:15 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в рамках этой программы на данном этапе 15 семей, состоящих из 46 человек, были направлены из местности под названием Дёрд йол Агдамского района в село Ханюрду Ходжалинского района.

Бывшие вынужденные переселенцы, направленные в село Ханюрду, временно проживали в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях в Геранбое, Сумгайыте, Барде, Абшероне и Баку.

На сегодняшний день в село Ханюрду Ходжалинского района всего переселено 69 семей - 237 человек.

