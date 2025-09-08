Азербайджан представлен в Китайской международной выставке инвестиций и торговли (ФOTO)

Bakı. Trend/ - В китайском городе Сямынь провинции Фуцзянь открылась 25-я Китайская международная выставка инвестиций и торговли (CIFIT 2025).

Азербайджан, представленный единым национальным стендом Invest in Azerbaijan, участвует в выставке во второй раз при поддержке Министерства экономики, и при организации Торгового представительства Азербайджана в Китае и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), сообщает Trend со ссылкой на AZPROMO.

На стенде представлены льготы для инвесторов в Алятской свободной экономической зоне, Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Кроме того, демонстрируются транспортно-транзитный потенциал страны и перспективы развития туризма.

Также на стенде представлены информация и визуальные материалы о деятельности AZPROMO, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Агентства по развитию экономических зон (İZİA), Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Кроме того организован уголок Azerbaijan Trade Houses, где демонстрируется продукция под брендом Made in Azerbaijan.

Находящаяся с визитом в Сямынь азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым посетила выставку Cifit 2025, ознакомилась с азербайджанским стендом.

В выставке, которая продлится до 11 сентября и включает более 50 стендов, принимают участие делегации из более чем 110 стран и регионов.