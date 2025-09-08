Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Северной Македонии

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновска-Давковой, сообщает в понедельник Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Северная Македония.

Нынешняя динамика развития отношений между Азербайджаном и Северной Македонией вызывает удовлетворение. Построенные на здоровой основе наши связи, плодотворная совместная деятельность служат интересам наших стран и народов. Ваш официальный визит в Азербайджан в марте придал новый импульс дружественным отношениям и сотрудничеству между двумя странами.

Сегодня имеются хорошие возможности для дальнейшего углубления нашего межгосударственного сотрудничества по ряду направлений и наполнения его новым содержанием. Высокий уровень политических связей и наш активный диалог создают для этого хорошую основу.

Верю, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Северной Македонией нашими совместными усилиями и впредь будут успешно развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.