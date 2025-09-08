Форум "Диалог деклараций": путь к межконфессиональному миру и обеспечению свободы вероисповедания

БАКУ/ Trend/ - С 10 по 13 сентября 2025 года в Ташкенте и Самарканде состоится Второй международный форум «Диалог деклараций», организуемый Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте Республики Узбекистан совместно с американской НПО «Love Your Neighbor Community» (LYNC) при поддержке Комитета по делам религий, Центра исламской цивилизации в Узбекистане, Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и хокимията Самаркандской области.

О значении предстоящего Форума корреспондент Trend побеседовал с заместителем директора ИСМИ Шафоат Нуруллаевой.

– Шафоат Файзуллаевна, расскажите, пожалуйста, о предыстории проведения Форума.

– Для продвижения идей просвещения и культуры толерантности, обеспечения религиозных свобод с 2016 года мировое сообщество провело ряд форумов, в том числе в Марракеше, Мекке, Джакарте, Потомаке, Пунта-дель-Эсте. По итогам этих мероприятий были приняты концептуальные документы – одноимённые декларации.

Наша страна также откликнулась на этот призыв и внесла свой вклад, организовав в мае 2022 года первый Форум высокого уровня «Диалог деклараций».Мероприятия в его рамках прошли в городах Ташкент, Самарканд и Бухара в течение пяти дней, объединив ведущих религиоведов, богословов и правоведов из целогорядастран, включая США, Великобританию, Австрию, Пакистан, Индонезию, а также национальных специалистов профильных госорганов, правоохранительных структур и представителей духовенства.

Состав первого Форума также включал ряд высокопоставленных представителейВсемирной мусульманской лиги, Комиссии США по международной свободе и вероисповедания, правительств Великобритании и Индонезии,а также другихвидных представителей религиозных и правовых кругов.

Хочу напомнить, что по итогам предыдущего первого Форума была принята Бухарская декларация, позжепризнанная официальным документом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан также приняли совместное заявление в поддержку принципов и призывов Бухарской декларации.Это всвою очередь указывает на важность роли парламента восуществлении мониторинга по обеспечению прав человека и защите интересов граждан, отраженных в международных документах и национальном законодательстве.

При этом хочу особо подчеркнуть, что принятие Бухарской декларации подтверждает важность и международную востребованность модели Узбекистана по формированию толерантного общества, вкотором представлены люди самых разных национальностей, исповедующих разные религии и убеждения.

Предстоящий Второй Международный Форум «Диалог деклараций» также подтверждает, что Узбекистан не просто разделяетпринципы, идеи и ценности, закреплённые в выше перечисленных международных Декларациях, но и последовательно реализует их на практике.

– Какова, на ваш взгляд, значимостьпредстоящего ВторогоФорума для международного сообщества?

– Во-первых, его регулярность и широкий международный состав участников свидетельствуют о высоком признании нашей государственной политики в сфере обеспечения свободы вероисповедания и межконфессионального согласия.

Во-вторых, нынешний Второй Форум – это подтверждение твердой приверженности Узбекистана принципам открытости, развития атмосферы религиозной толерантности и великодушия вцелях поднятия межрелигиозного диалога на высокий ценностный уровень.

В-третьих, Форумслужит уникальной площадкой для обмена передовым опытом в обеспечении мирного сосуществования народов и приверженцев разных конфессий.

– Какие ожидания от второго Форума?

– Мы ожидаем участие около 50 ведущих религиоведов, богословов, экспертов и ряда высокопоставленных лиц из 15 стран мира, включая США, Великобританию, Китай, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезию и государства Центральной Азии.

Среди высоких гостей заявлено участиезаместителя Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по политическим вопросам Юсуфа Мухаммада Алдобея, заместителя генерального секретаря Всемирной мусульманской лиги

Абдул Рахмана Ал-Заида, главы Международного альянса за свободу религии и вероисповедания Роберта Рехакаи других.

Кроме того, на Форуме прозвучат видеообращения Генерального секретаря Всемирной мусульманской лиги Мохаммеда Аль-Иссы

и председателя Совета по фетвам ОАЭ Шейха Абдаллаха бин Байя.

В рамках четырех дней Форумапланируется проведение пленарных заседанийс обсуждением актуальных вопросов, стоящих перед странами в сфере обеспечения свободы вероисповедания, а также роли и вклада институтов гражданского общества в укреплении межконфессионального согласия.

На полях Форума также состоятся три сертификационных семинарас участием религиозных деятелей и госслужащих Узбекистана, а также один сайд-ивент для женщин, занимающихся вопросами религии. Планируется проведение презентаций лучших международных практик в области межрелигиозного диалога и укрепления толерантности в обществе.

Кроме того, для зарубежных участников Форума будет организована ознакомительная поездка в Самарканд – город, имеющий особое сакральное и культурное значение для представителей разных конфессий.

– Какие задачи предстоит решить участникам Форума?

– В рамках Форума планируется решить ряд важных задач.

Во-первых, одной из главных задач является информирование международного сообщества о масштабных реформах, проведённых в Узбекистане в сфере укрепления межконфессиональной толерантности и межнационального согласия.

Как известно, за последние годы в нашей стране осуществлены серьёзныепреобразованияв религиозной жизни страны.В данном контексте я должна подчеркнуть два важных момента, ставших основой для дальнейшего обеспечения свободы вероисповедания.

Первое –принятие в 2021 году новойредакции Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях». При его разработке были тщательно изучены потребности нашего общества, а также международные нормы и стандарты, что позволило совершенствовать законодательство сучетом современных требований в области прав человека и свободы вероисповедания.

В Законе также нашли свое отражение рекомендации таких авторитетных международных организаций, как Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Второе–принятие обновленной Конституции Республики Узбекистан, прямо закрепляющей принцип свободы совести, а также запрещающей навязывание каких-либо религиозных взглядов в условиях правового и светского государства.

На основе данного принципа в феврале 2025 года была разработана и на законодательном уровне принята Концепция обеспечения свободы совести граждан и государственной политики врелигиозной сфере.Она определяет цели, задачи, принципы иприоритетные направления государственной политики врелигиозной сфере, а также предусматривает реализацию конституционных положений по обеспечению права граждан на свободу совести при светском характере государственно-общественных отношений.

Во-вторых, не менее важной задачей Форума является распространение опыта Узбекистана в сфере обеспечения межконфессионального и межнационального согласия, а также укрепления толерантности в обществе.

Мы считаем важной задачей информировать международное сообщество о проводимой работе по обеспечению в многонациональном и многоконфессиональном Узбекистане стабильной политико-правовой среды, укреплению взаимного согласия в обществе и созданию возможностей для реализации интересов всех граждан. Усилия, предпринимаемые Узбекистаном в данном направлении, основаны на богатом культурно-историческом опыте страны, а также в полной мере учитывают демократические принципы светскости, свободы, равенства, социальной справедливости и солидарности.

В этом контексте хотелось бы особо подчеркнуть, что позитивный исторический опыт Узбекистана,располагающегомноговековой традицией мирного сосуществования представителей различных этносов и религий, неизменно вызывает интерес у зарубежных исследователей, религиоведов и политических деятелей.

Примечательным является и то, что узбекская модель религиозной толерантности в обществе всё чаще рассматривается международными экспертами как показательный и практически полезный опыт, достойный изучения и применения.

В-третьих, в рамках мероприятия ожидается также активноеобсуждение международного опыта в сфере обеспечения религиозных свобод и межконфессионального диалога в условиях многонациональных обществ.

Такие дискуссии способствуют укреплению взаимопонимания между странами и народами, позволяют выявить эффективные практики и адаптировать их к национальным реалиям, а также формируют платформу для дальнейшего сотрудничества в гуманитарной сфере.

– Шафоат Файзуллаевна, вы упомянули, что по итогам первого Форума была принята «Бухарская деклараций». Какой итоговый документ ожидается принять во втором мероприятии?

– Мы намерены принять Обращение участников к мировому сообществу с призывами:

- защищать права религиозных меньшинств;

- исключать дискриминацию по религиозному признаку;

- продвигать религиозное просвещение как средство противодействия насильственному экстремизму;

- утверждать свободу вероисповедания как универсальное право человека;

- поощрять равноправие всех людей вне зависимости от их религиозных и культурных различий.

В целом, мы ожидаем, что итоги Второго МеждународногоФорума «Диалог деклараций» внесут важныйвклад в укрепление религиозной толерантности, великодушия, взаимного уважения и мирного сосуществования народов в многообразном мире.