Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных с 1 по 7 сентября организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено 1304,6 гектара земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском районах, Ханкенди, Шушинском, Ходжавендском, Лачинском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, в том числе на территории освобожденных от оккупации сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района были обнаружены и обезврежены 33 противотанковых, 165 противопехотных мин и 726 неразорвавшихся боеприпасов.