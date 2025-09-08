Названа дата объявления решения ЦБА по учетной ставке

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 10 сентября объявит решение по учетной ставке.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, 23 июля ставка была снижена с 7,25% до 7%.

В соответствии с последним решением, учетная ставка установлена на уровне 7%, нижняя граница процентного коридора - 6%, верхняя - 8%.

Отмечается, что решение было принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории и ее сопоставления с целевым показателем (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, сохраняющейся стабильности на валютном рынке, а также эффективности передачи решений денежно-кредитной политики.

ЦБА сообщил, что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут зависеть от динамики фактической и прогнозируемой инфляции, а также внешних и внутренних рисков.

"Центральный банк продолжит использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности", - подчеркнуто в сообщении.