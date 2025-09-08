Поток туристов из Азербайджана в Иран значительно сократился

БАКУ/ Trend/ - Поток туристов из Азербайджана в Иран сократился на 1,8 миллиона человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра по делам культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Ануширван Мохсени Бандпей.

Мохсени Бандпей отметил, что до пандемии коронавируса, в период с 20 марта 2019 года по 20 марта 2020 года, количество иностранных туристов, посетивших Иран, составляло 9,8 миллиона человек.

Заместитель министра отметил, что все эти показатели напрямую свидетельствуют о том, что отсутствие устойчивой безопасности и негативный имидж оказывают прямое влияние на туристический сектор.