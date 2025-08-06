bp заключила два крупных контракта по проектам в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Компания bp, которая является оператором проекта по разработке газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в Азербайджане и терминала Сангачал, объявила о заключении двух крупных контрактов на инжиниринговые и закупочные услуги, передаёт Trend со ссылкой на bp.

"Контракты на детальное проектирование и поддержку закупок были присуждены совместному предприятию SOCAR-KBR и являются важным шагом в реализации проектов Shah Deniz Compression (SDC) и Sangachal Terminal Electrification (STEL)", - сказали в компании.

Как отмечается, заключение контрактов последовало за принятием окончательных инвестиционных решений (Final Investment Decisions, FID) по обоим проектам, о чём было объявлено 3 июня 2025 года в рамках Бакинской энергетической недели. Это событие стало важной вехой в переходе проектов к этапу исполнения.

Отметим, что контракт на проект SDC стоимостью 43 млн фунтов стерлингов действует с 1 июля 2025 года. Работы по контракту планируется завершить в 2026 году.

Контракт по проекту STEL стоимостью 7 млн фунтов стерлингов действует с 1 июня 2025 года. Работы по контракту планируется завершить в 2028 году.

Проект SDC стоимостью 2,9 млрд долларов направлен на освоение и добычу низконапорных запасов газа на месторождении "Шах Дениз" и максимизацию извлечения ресурсов. Ожидается, что проект позволит дополнительно добывать около 50 млрд кубометров газа и примерно 25 млн баррелей конденсата для экспорта.

В рамках проекта планируется установка новой компрессорной установки — электрической беспилотной компрессорной платформы, или Normally Unattended Installation (eNUI). Платформа SDC с четырьмя компрессорами мощностью по 11 МВт будет служить центральным объектом для сжатия газа с платформ Shah Deniz Alpha (SDA) и Shah Deniz Bravo (SDB), то есть экспортный газ с этих платформ будет сжиматься на SDC перед подачей на наземный терминал Сангачал. Проект также включает несколько вспомогательных объектов в морской зоне месторождения и дополнительные работы на существующих объектах SDA, SDB и терминала Сангачал.

Строительные работы планируется начать в 2025 году, завершение намечено на 2029 год — к этому времени платформа должна быть готова принимать первый газ для сжатия с платформы SDA (2029 год) и SDB (2030 год). Работы будут вестись с использованием местных ресурсов, что создаст до 4000 рабочих мест.

Проект STEL позволит терминалу подключиться к национальной электросети Азербайджана через новые объекты, которые будут построены как внутри, так и за пределами терминала, включая новую электрическую подстанцию 220/110 кВ.

В настоящее время терминал использует семь газовых турбин для выработки необходимой электроэнергии. После электрификации турбины будут поэтапно демонтированы, что освободит топливный газ для экспорта и позволит снизить операционные выбросы на крупнейшем объекте bp в Азербайджане.

Строительные работы по проекту STEL стоимостью 230 млн долларов уже начались. Завершение предусмотрено в два этапа: первый этап — середина 2027 года, второй — конец 2028 года.