Цена на азербайджанскую нефть повысилась

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара США, или 2,29%, и составила 88,82 доллара за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,78 доллара, или 2,14%, и составила 84,96 доллара за баррель.

Цена сырой нефти марки URALS повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,96 доллара, или 1,88%, и достигла 52,14 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,66 доллара, или 0,8%, и достигла 82,88 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно данным Trading Economics, цена нефти марки Brent в пятницу приблизилась к 85 долларам США за баррель. Отмечается, что за неделю нефть подорожала примерно на 12% на фоне опасений по поводу возможных перебоев поставок на Ближнем Востоке из-за роста напряженности между США и Ираном.

«США на этой неделе нанесли несколько ударов по Ирану и, по имеющимся данным, атаковали нефтяной танкер вблизи основного экспортного терминала страны — впервые с момента повторного введения блокады иранских портов. Президент США Дональд Трамп также предупредил, что, если дипломатические усилия не принесут результатов, Вашингтон на следующей неделе может нанести удары по инфраструктуре Ирана. Тем временем, сообщается, что Тегеран поручил хуситским повстанцам в Йемене перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся важным маршрутом для экспорта нефти из Саудовской Аравии через Красное море, в случае атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. После последней эскалации напряженности движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, хотя некоторые суда продолжают транзит через этот водный путь», — говорится в сообщении.