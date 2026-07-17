Расширяются возможности международных путешествий из Баку

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает последовательно развивать международную маршрутную сеть, предоставляя пассажирам более широкий выбор направлений и более доступные возможности для путешествий. Сегодня около половины авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропорта, работают по низкобюджетной или гибридной бизнес-модели.

В настоящее время около 20 низкобюджетных и гибридных авиакомпаний выполняют прямые рейсы из Баку более чем по 20 международным направлениям. Благодаря таким перевозчикам, как Wizz Air, Pegasus Airlines, Air Arabia, flydubai, flynas и другим, пассажиры могут напрямую путешествовать в Будапешт, Рим, Стамбул, Ташкент, Дубай, Шарджу, Анталью, Актау и другие города. Разнообразие тарифов и гибкое расписание рейсов позволяют выбрать наиболее подходящий вариант с учётом бюджета и целей поездки.

В 2026 году маршрутная сеть продолжила расширяться за счёт новых направлений. FLYONE Asia начала выполнять регулярные рейсы в Ташкент, а FLYONE — в Кишинёв. Кроме того, с октября текущего года авиакомпания Wizz Air откроет прямые рейсы по маршруту Баку – Братислава.

Привлечение новых авиакомпаний и развитие маршрутной сети являются частью последовательной стратегии Международного аэропорта Гейдар Алиев по расширению международной маршрутной сети. Это не только предоставляет пассажирам более широкий выбор направлений и тарифов, но и способствует укреплению связности Азербайджана в международной системе воздушного транспорта.