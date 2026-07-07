Названо число активных налогоплательщиков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Число активных налогоплательщиков в Азербайджане по состоянию на 1 июля 2026 года составило 887 129, увеличившись на 3,2% по сравнению с началом года.

Об этом говорится в информации, распространенной Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что число активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) за отчетный период выросло на 5,1% и достигло 61 368.

Согласно данным ведомства, вместе с тем количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 4% по сравнению с началом года и составило 242 208.

Согласно данным ведомства, также выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора.

Как говорится в информации Государственной налоговой службы, в январе-июне 2026 года в государственный бюджет по линии ведомства поступило 8 миллиардов 842,7 миллиона манатов налогов, что на 217,7 миллиона манатов превышает прогноз.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 139 миллионов манатов, или 1,6%.

"Налоговые поступления от ненефтегазового сектора составили 7 миллиарда 67,4 миллиона манатов, что на 199,4 миллиона манатов превышает прогноз. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года поступления из этого сектора выросли на 645,8 миллиона манатов, или 10,1%.

За январь-июнь 2026 года поступления по обязательным взносам на государственное социальное страхование составили 3 миллиарда 422,7 миллиона манатов, что на 189,9 миллиона манатов выше прогнозного показателя. При этом поступления от внебюджетных организаций превысили 2 миллиарда 244,9 миллиона манатов" , - говорится в информации ведомства.

Подчеркивается, что за тот же период поступления по взносам на страхование от безработицы составили 122,1 миллиона манатов, превысив прогноз на 6 миллионов манатов. Поступления от внебюджетных организаций превысили 92,5 миллиона манатов.

Согласно информации Государственной налоговой службы, объем поступлений по взносам на обязательное медицинское страхование превысил 517,1 миллиона манатов, что на 13 миллионов манатов выше прогноза. Поступления от внебюджетных организаций составили более 337,4 миллиона манатов.