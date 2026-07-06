БАКУ /Trend/ - Выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане.

Как говорится в информации, размещенной на странице Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана, в январе-июне 2026 года в государственный бюджет по линии ведомства поступило 8 миллиардов 842,7 миллиона манатов налогов, что на 217,7 миллиона манатов превышает прогноз.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 139 миллионов манатов, или 1,6%.

"Налоговые поступления от ненефтегазового сектора составили 7 млрд 67,4 млн манатов, что на 199,4 млн манатов превышает прогноз. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года поступления из этого сектора выросли на 645,8 миллиона манатов, или 10,1%.

За январь-июнь 2026 года поступления по обязательным взносам на государственное социальное страхование составили 3 миллиарда 422,7 миллиона манатов, что на 189,9 млн манатов выше прогнозного показателя. При этом поступления от внебюджетных организаций превысили 2 миллиарда 244,9 миллиона манатов" , - говорится в информации выдомства.

Подчеркивается, что за тот же период поступления по взносам на страхование от безработицы составили 122,1 миллиона манатов, превысив прогноз на 6 миллиона манатов: "Поступления от внебюджетных организаций превысили 92,5 миллиона манатов".

Согласно информации Государственной налоговой службы, объем поступлений по взносам на обязательное медицинское страхование превысил 517,1 миллиона манатов, что на 13 миллионов манатов выше прогноза: "Поступления от внебюджетных организаций составили более 337,4 миллиона манатов".