Эксперты проводят оценку для восстановления и модернизации Нахчыванской железной дороги

БАКУ /Trend/ - Эксперты проводят масштабные оценочные работы в связи с реконструкцией Нахчыванской железной дороги.

Как сообщает Trend, об этом на медиа-брифинге, посвященном 30-летию партнерства ЕС-Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам, заявил руководитель отдела сотрудничества представительства Европейского союза Виктор Божков.

По его словам, эксперты изучают железнодорожную линию, пограничные переходы и возможные маршруты, оценивая затраты и технические потребности, необходимые для восстановления ветки. В рамках оценки также учитываются состояние шпал, риски затопления и другие инфраструктурные проблемы.

В. Божков отметил, что в качестве ориентира при оценке также используется строительство новой железнодорожной ветки протяженностью около 7 километров, осуществляемое правительством Азербайджана за счет госбюджета в юго-восточной части Нахчывана. На этом примере более точно определяются затраты на строительство, технические стандарты, а также потребности в рабочей силе и оборудовании.

Было отмечено, что после завершения исследований будет рассчитана общая стоимость восстановительных работ по всей линии. Согласно предварительным оценкам, предполагается, что стоимость проекта может составить около 1 миллиарда долларов США.