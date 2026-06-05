Официальный курс азербайджанского маната на 5 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 июня.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9747 маната, 1 турецкая лира - 0,0369 маната, а 100 российских рублей - 2,3176 маната.
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