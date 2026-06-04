Россия ориентирована на дальнейшее углубление отношений с Азербайджаном - МИД

БАКУ /Trend/ - Россия ориентирована на дальнейшее углубление отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на сессии «Россия - Азербайджан», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, само присутствие темы российско-азербайджанских отношений в повестке ПМЭФ говорит об особом характере отношений между Россией и Азербайджаном.

М.Галузин подчеркнул, что Россию и Азербайджан объединяют приверженность традиционным ценностям и ответственность за стабильность в регионе Южного Кавказа и на Каспии.

"Российско-азербайджанский диалог развивается в рамках инициативы Большого Евразийского партнерства, включая политический диалог, интеграцию экономик, развитие платёжных систем и инвестиционного взаимодействия", - сказал он.

Замглавы МИД отметил, что активно развиваются межгосударственные контакты, включая межпарламентское взаимодействие и работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой прошло в апреле в Зангилане.

"По итогам заседания был подготовлен комплекс мер по росту товарооборота, инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, а также обозначены возможности участия российского бизнеса в восстановительных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана", - сказал он.

По его словам, ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг, а также прорабатываются меры по увеличению транзита до 5 миллионов тонн к 2028 году.

М.Галузин отметил, что Азербайджан может стать ключевым транспортно-логистическим узлом евразийского пространства при успешном развитии транспортных магистралей в регионе.

По его словам, стороны продолжают сотрудничество в сфере промышленной кооперации, судостроения и расширения поставок продовольственной продукции.

Замглавы МИД отметил, что Россия готова содействовать сближению Азербайджана с Евразийским экономическим союзом, что позволит расширить доступ к рынкам товаров, транспорта и инвестиций.