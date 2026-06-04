В Азербайджане начнется строительство Баргюшадского водохранилища

ХАНКЕНДИ/Trend/ - Строительно-монтажные работы Баргюшадского водохранилища планируется начать в ближайшее время.

Об этом в интервью Trend сообщил начальник Управления эксплуатации Карабахских региональных систем водной мелиорации Мушфиг Адыгёзалов.

Он отметил, что проект в настоящее время находится на тендерной стадии, и после завершения соответствующих процедур будет дан старт строительным работам.

По словам М. Адыгёзалова, одновременно продолжаются проектные работы по реконструкции систем водоснабжения, канализации и управления ливневыми водами города Ханкенди.

В связи со строительством магистральной дороги Агдам–Ханкенди–Шуша в настоящее время также ведется строительство основного магистрального канализационного коллектора города Ханкенди.

"Продолжаются строительные работы основного магистрального канализационного коллектора диаметром 1200 миллиметров", — добавил глава управления.