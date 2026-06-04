За последние 10 лет в сельхозе Азербайджана зафиксирован рост более чем на 37% - замминистра

БАКУ/Trend/ - За последние 10 лет в сельском хозяйстве Азербайджана зафиксирован рост более чем на 37 процентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Заур Алиев на пресс-конференции.

"Новая Государственная программа разрабатывается на основе комплексного подхода, охватывающего как производство продукции, так и все этапы цепочки создания стоимости.

Программа определяет в качестве одной из основных целей повышение аграрной занятости населения в сельской местности и увеличение доходов фермеров.

Существует ряд факторов, обусловливающих необходимость разработки Государственной программы. Глобальные вызовы, происходящие в аграрном секторе, рост потребности населения в продовольствии, риски, создаваемые изменениями климата, и нестабильность, наблюдаемая на мировых рынках, формируют серьезные угрозы для продовольственной безопасности. Эти причины делают неизбежной разработку Государственной программы.

За последние десять лет в сфере сельского хозяйства зафиксирован рост более чем на 37 процентов. В то же время проделана важная работа в направлении инфраструктуры, поддерживающей развитие отрасли: строительство зерновых элеваторов, расширение логистической сети и ускорение процессов цифровизации.

Новая Государственная программа применяет комплексный подход для обеспечения устойчивого и стабильного развития аграрного сектора. В числе основных целей - укрепление продовольственной безопасности, повышение урожайности, развитие производства по конкурентоспособной цепочке создания стоимости и полное восстановление аграрной деятельности на освобожденных территориях", - сказал он.

Было отмечено, что предусматривается укрепление правовой и институциональной базы, которая будет поддерживать реализацию Программы, а также цифровизация процессов.

Согласно основным целям Программы, ожидается, что в 2026-2030 годах среднегодовой темп роста валового внутреннего продукта, создаваемого в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, составит не менее 2%. В то же время прогнозируется, что экспорт продуктов переработки сельского хозяйства и рыболовства будет расти в среднем на 6% в год.

"К 2030 году ставится цель довести среднюю урожайность пшеницы до 50 центнеров с гектара в специализированных районах. В результате этого предполагается достичь примерно 20-процентного роста производства и повысить уровень самообеспеченности.

Планируется довести площадь применения современных ирригационных систем до 300 тысяч гектаров. В то же время целью определено увеличение площади интенсивных и суперинтенсивных фруктовых садов на 20 тысяч гектаров.

В сфере хлопководства предусматривается доведение к 2030 году средней урожайности с гектара в специализированных районах до 50 центнеров и увеличение объема продуктов переработки до 4 раз.

В животноводстве ставится цель увеличить производство молока на 10%, а производство мяса - на 20%. Планируется достичь полного уровня самообеспеченности по баранине за счет развития мелкого рогатого скота.

В сфере рыболовства и аквакультуры предусматривается доведение производства до 7,7 тысячи тонн, повышение уровня самообеспеченности и расширение экспортных возможностей. В этом направлении планируется совершенствование законодательства, усиление механизмов поддержки, включая субсидии и льготы.

Кроме того, расширяется охват аграрных субсидий и усиливается стимулирование использования сертифицированных семян. Согласно Решению Совета, в дополнение к существующему районированию, посевная субсидия на голубику будет применяться в Губа-Хачмазском экономическом районе, субсидия на продукцию хлопка - в селе Гёйдаллякли Агсуинского района, субсидия на продукцию табака - в Нахичеванской Автономной Республике, а посевная субсидия на закладываемые на освобожденных от оккупации территориях суперинтенсивные персиковые (нектариновые) сады - в Ходжавендском районе.

Согласно Решению Совета, также в 2026 году, если фермерами, у которых общая посевная площадь пшеницы превышает 10 гектаров или общая посевная площадь ячменя превышает 100 гектаров, не будут использоваться сертифицированные семена, то посевная субсидия будет выплачена с уменьшением на 20%. Он отметил, что фермерам важно уже сейчас учитывать эти требования при подготовке и поставке семян для будущих осенних посевов", - подчеркнул З.Алиев.

Заместитель министра сообщил, что у министерства есть ряд предложений по совершенствованию системы субсидирования. Эти предложения также охватывают изменения в существующих решениях и указах, составляющих основу субсидирования.

По его словам, существует необходимость внедрения новых подходов и новых инструментов в сфере субсидирования:

«Эти изменения в целом внесут важный вклад в повышение эффективности субсидий. В соответствии с целями, определенными в направлении развития специализированных, интенсивных и полуинтенсивных хозяйств, предусматривается создание мелких и крупных животноводческих ферм. Наряду с этим, повышение уровня профессионализма и коммерциализации аграрного сектора также является одним из основных приоритетов.

На этапе разработки Программы были проведены предварительные обсуждения с Центральным банком, Фондом развития бизнеса и другими соответствующими органами по обеспечению финансовой доступности и достигнуты определенные договоренности.

В частности, только начинающий применяться инструмент субсидирования процентных ставок по кредитам повысит доступность финансовых ресурсов как для банков, так и для фермеров. Также планируется устранение информационной асимметрии с целью обеспечения более легкого доступа финансовых институтов в сектор», - отметил заместитель министра.