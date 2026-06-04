Через Азербайджан в Армению будут отправлены удобрения и пшеница

БАКУ/Trend/ - Сегодня транзитом через территорию Азербайджана будет осуществлена очередная поставка из России в Армению.

Как сообщает Trend, в Армению направят два вагона с удобрениями и два вагона с пшеницей.

Отправка грузовых вагонов запланирована на 14:00 со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кясик.

Следует отметить, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана было отправлено более 29 тысяч тонн зерна, более 6 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

Наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в Армению экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 тысячи 955 тонн бензина АИ-95.

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