CNPC намерена углублять энергетическое сотрудничество между Китаем и Туркменистаном - председатель

АШХАБАД /Trend/ - China National Petroleum Corporation (CNPC) намерена углублять энергетическое сотрудничество между Китаем и Туркменистаном.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил председатель CNPC Дай Хоулян, выступая на международной научно-практической конференции в Ашхабаде на тему "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

Он напомнил, что с момента подписания межправительственного соглашения в 2006 году сотрудничество двух стран последовательно расширяется и стало важной основой двусторонних отношений.

По его словам, совокупный объем контрактов на поставку газа достиг 40 миллиардов кубометров в год, а общий импорт туркменского газа в Китай превысил 460 миллиардов кубометров. Общий объем торговли в рамках сотрудничества составил более 93 миллиардов долларов.

Дай Хоулян отметил, что газовые месторождения на правом берегу Амударьи, разрабатываемые в рамках проекта Амударья правобережные месторождения, демонстрируют стабильную работу на протяжении 17 лет, обеспечив добычу около 190 миллиардов кубометров газа.

Он также подчеркнул вклад CNPC в развитие отрасли, включая внедрение технологий, позволивших достичь 100-процентного успеха бурения на отдельных проектах и увеличить производительность скважин.

По его словам, компания активно инвестирует в человеческий капитал: около 200 студентов из Туркменистана получили образование в Китае, а более 56 тысяч специалистов прошли профессиональную подготовку.

Инвестиции CNPC в Туркменистан превысили 13 миллиардов долларов, при этом налоговые выплаты составили более 1,4 миллиарда долларов. Реализация проектов позволила создать свыше 8 тысяч рабочих мест.

Говоря о перспективах, Дай Хоулян заявил, что CNPC намерена продолжить развитие ключевых проектов, включая четвертый этап освоения месторождения Галканыш, а также расширять сотрудничество в новых направлениях.

В частности, речь идет о развитии взаимодействия в области нефтехимии, инженерных услуг, внедрения технологий искусственного интеллекта и больших данных в газовую отрасль, а также совместных инициатив в сфере "зеленой" энергетики.

Он также отметил важность укрепления гуманитарного сотрудничества, включая образовательные программы и культурные обмены, а также совершенствование механизмов координации и управления рисками для обеспечения стабильной реализации проектов.

"Китайско-туркменское энергетическое сотрудничество находится на наилучшем этапе в своей истории и обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста", – подчеркнул председатель CNPC.