Туркменистан готовится к запуску новой фазы месторождения "Галкыныш"

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане завтра состоится церемония запуска четвертой фазы месторождения "Галкыныш".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил член Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Дин Сюэсян на церемонии открытия международной научно-практической конференции "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

"Это станет важной вехой в китайско-туркменском газовом сотрудничестве", - отметил он.

По его словам, Китай совместно с Туркменистаном намерен превратить данный проект в образцовый и высококачественный объект.

Месторождение "Галкыныш" является ключевым элементом энергетической стратегии Туркменистана. Ввод в эксплуатацию четвертой фазы позволит существенно увеличить объемы добычи и переработки природного газа, что имеет важное значение для обеспечения стабильных поставок как на внутренний рынок, так и по международным трубопроводным маршрутам.