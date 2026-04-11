Экспортные доходы компании AzerGold возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года ЗАО "AzerGold" экспортировало продукцию на сумму 30,9 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, это на 9,1 миллиона долларов или на 41,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ЗАО "AzerGold" возглавляет список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе. Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО "SOCAR Полимер", ООО "АЗЕРАЛЮМИНИУМ", Департамент маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", Департамент экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ООО "Socar Cape", НПЦ "Сенайеджихаз", ООО "Завод минеральной воды "Истису", ОАО "Гарадагский стекольный завод".

Отметим, что в январе–феврале текущего года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 580,7 млн долларов США. В январе–феврале 2026 года экспорт продовольственных товаров вырос на 30,5%, достигнув 200,6 млн долларов США.