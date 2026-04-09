Еврокомиссия призвала Туркменистан к региональному сотрудничеству по экологии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия призывает Туркменистан к региональному сотрудничеству для решения экологических проблем в Центральной Азии.

Об этом Trend сказал представитель Еврокомиссии.

По словам представителя, Комиссия рассматривает региональное сотрудничество как наиболее эффективный способ решения экологических проблем в Центральной Азии. В этой связи она призывает Туркменистан активно участвовать в многосторонних экологических механизмах.

"Туркменистан является важным партнером ЕС в глобальных многосторонних экологических соглашениях, таких как Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция по борьбе с опустыниванием и Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES)", - отметил он.

По словам представителя, Комиссия также призывает Туркменистан активно участвовать в экологических конвенциях Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), включая Орхусскую конвенцию и Водную конвенцию, а также рассмотреть возможность присоединения к Конвенции Эспо, Конвенции по воздуху и Конвенции о промышленных авариях.

"Политический диалог и развитие потенциала продолжаются в рамках двустороннего проекта "ЕС для "зеленого" Туркменистана: политический диалог и климатические действия 2024–2029", а также в рамках региональной инициативы Team Europe по воде, энергетике и климату", - сообщил представитель.

"Изменение климата усугубляет уязвимости, в том числе те, которые затрагивают Каспийское море", - отметил он, призвав к глобальным действиям и указав на Парижское соглашение как ключевой инструмент для их реализации.

"ЕС по-прежнему твердо привержен достижению целей Парижского соглашения, и мы ожидаем от наших партнеров, включая Туркменистан как сторону этого соглашения, такой же приверженности через реализацию амбициозной политики, направленной как на сокращение выбросов, так и на повышение устойчивости и адаптации к изменению климата", - заключил представитель Еврокомиссии.

Напомним, что в феврале посол Туркменистана в Бельгии Сапар Палванов провел переговоры с заместителем директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам климатической политики Яном Душиком. Стороны обсудили расширение сотрудничества по климатическим и энергетическим вопросам, включая взаимодействие в рамках программы ЕС "Зеленый Туркменистан", а также более широкие усилия по сокращению выбросов метана и экологической модернизации.