В Азербайджане увеличилось число налогоплательщиков

БАКУ/ Trend/ - На 1 марта текущего года число налогоплательщиков, состоящих на учете в Азербайджане, составило 1.690.311 человек.

Об этом передает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Сообщается, что 86,8% налогоплательщиков составляют физические лица, а 13,2% - юридические лица и другие организации. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее число налогоплательщиков увеличилось на 4,9%, в том числе количество физических лиц — на 4,7%, юридических лиц — на 6,3%.

На 1 марта на учете состояло 206.250 коммерческих организаций, что на 6,9% больше, чем в прошлом году.

В феврале 2026 года государственную регистрацию прошли 1.163 коммерческие организации, из которых 91,1% имеют местные инвестиции, а 8,9% - иностранные инвестиции. 88% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде. В январе-феврале 2026 года доля электронных регистраций местных обществ с ограниченной ответственностью составила 97,4%.

На 1 марта 2026 года 92,1% зарегистрированных коммерческих юридических лиц были созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью.

По сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 1 марта число действующих коммерческих организаций увеличилось на 7,4%.