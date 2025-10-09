Новые возможности для региона. Как СНГ может использовать транспортные и энергетические инициативы Туркменистана

БАКУ/ Trend/ - В последние годы Туркменистан последовательно укрепляет свою экономическую и дипломатическую роль в Содружестве независимых государств (СНГ). При этом нейтральный статус Ашхабада не ограничивает, а, напротив, усиливает его возможности в сфере экономической дипломатии, позволяя выстраивать доверительные отношения с партнерами по СНГ и продвигать инициативы, ориентированные на долгосрочное развитие региона. Туркменистан активно участвует в ключевых экономических программах Содружества, используя площадку СНГ для продвижения масштабных транспортных и энергетических проектов, имеющих межрегиональное значение.

На этом фоне предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет 10 октября в Душанбе под председательством Таджикистана, приобретает особое значение. В условиях непростой глобальной конъюнктуры Содружество демонстрирует устойчивость: совокупный ВВП стран объединения продолжает расти, а доля взаимных расчетов в национальных валютах превысила 85 процентов. В центре экономической повестки - вопросы практической интеграции, где Туркменистан, выступая сопредседателем СНГ вместе с Россией и Таджикистаном, играет все более заметную и созидательную роль.

Современная экономическая стратегия СНГ во многом базируется на туркменских инициативах. В 2019 году на саммите в Ашхабаде именно по инициативе Туркменистана была подписана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве, ставшая концептуальной основой нынешней Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Этот документ определил ключевые приоритеты - от транспортно-коммуникационных связей до инновационного и цифрового развития.

Туркменистан, оставаясь ассоциированным членом, доказал, что нейтралитет может сочетаться с активной экономической позицией. Ашхабад выступает за расширение многосторонних форм сотрудничества - транспортной интеграции, энергетического взаимодействия, цифровизации и гуманитарного обмена.

Развитие транспортных связей и логистических маршрутов остается центральным направлением туркменской повестки в рамках СНГ. На саммите в Москве в октябре 2024 года Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность ускорения работ по транспортному коридору Север -Юг, в частности по его восточной каспийской ветке, обеспечивающей выход стран СНГ через Туркменистан и Иран к портам Индийского океана.

Ашхабад предложил начать обсуждение возможного сближения тарифных, таможенных и визовых режимов в рамках совместных транспортных проектов. Эти меры, по оценке туркменской стороны, способны существенно повысить конкурентоспособность маршрута и придать динамику торговым потокам на евразийском пространстве.

Параллельно Туркменистан настаивает на необходимости развития маршрутов Восток-Запад, соединяющих Центральную Азию, Каспий и Кавказ. Поддержка таких инициатив свидетельствует о том, что Содружество постепенно выстраивает транспортную систему, способную не только обеспечивать устойчивую торговлю, но и формировать новые цепочки добавленной стоимости. Реализация этих идей будет способствовать укреплению транспортной связности региона и росту транзитных доходов, что особенно актуально в контексте изменяющихся глобальных логистических цепочек.

В энергетической сфере Туркменистан занимает устойчивые позиции как один из крупнейших экспортеров природного газа и электроэнергии в СНГ. Ашхабад активно поддерживает инициативы, направленные на повышение технологичности и прозрачности энергетических процессов. Так, на саммите в Бишкеке в 2023 году Туркменистан поддержал принятие Концепции цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса государств СНГ и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, которые открывают путь к созданию цифровой платформы для обмена данными и повышения эффективности региональных энергетических связей.

В торговле Туркменистан демонстрирует устойчивое положительное сальдо с государствами СНГ. Присоединение Ашхабада к Соглашению о свободной торговле услугами может увеличить общий товарооборот в рамках Содружества более чем на 8 процентов. Эти показатели подтверждают, что сотрудничество внутри СНГ формирует реальные экономические выгоды и для отдельных стран, и для региона в целом.

Экономическая интеграция в СНГ неразрывно связана с гуманитарным измерением, и Туркменистан активно участвует в его укреплении. Ашхабад продвигает инициативы по развитию культурного обмена, спорту и сохранению общего исторического наследия. В 2024 году столице Туркменистана был присвоен статус Города новых спортивных возможностей СНГ, что подчеркнуло стремление страны укреплять связи через культуру и молодежные программы.

Поддержка Туркменистаном гуманитарных решений - от программ по русскому языку до культурных столиц СНГ - формирует основу доверия и взаимопонимания, без которых невозможна интеграция.

Предстоящее заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе станет логичным продолжением линии на углубление экономического и транспортного сотрудничества. Участники, вероятно, подтвердят стремление развивать согласованные подходы в вопросах тарифов, цифровизации и энергетической кооперации.

Роль Туркменистана в этих процессах остается значимой. Страна сочетает нейтральную внешнюю политику с активным участием в экономических инициативах СНГ, внося вклад в развитие сотрудничества и стабильности в регионе.