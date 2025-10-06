Долларизация кредитного портфеля банковского сектора Азербайджана снизилась

БАКУ/Trend/ - Тенденция дедолларизации на финансовом рынке Азербайджана сохраняется: уровень долларизации кредитного портфеля банковского сектора продолжает снижаться.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в первом полугодии 2025 года уровень долларизации кредитного портфеля банковского сектора снизился на 1,5 процентного пункта и составил 14,6%, что является историческим минимумом.

Отмечается, что хотя по депозитному портфелю наблюдается рост долларизации, он в основном сформировался за счёт депозитов до востребования юридических лиц.

По сравнению с концом 2024 года долларизация депозитного портфеля увеличилась на 3,3 процентного пункта и достигла 40,8%.