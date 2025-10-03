Азербайджан увеличил инвестиции в экономику Японии

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Японии в Азербайджан составил 107,987 млн ​​долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, это на 16,218 млн долларов США или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Японии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 3,4%.

В свою очередь за первые 6 месяцев текущего года Азербайджан инвестировал в экономику Японии 7,849 млн долларов США, что на 2,164 млн долларов США или на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Японию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 0,6%.

За первое полугодие 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Японии в Азербайджан составил 124,205 млн долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 5,685 млн долларов США.

Следует отметить, что за первые 6 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,222 млрд долларов США. Это на 244,295 млн долларов США или 8,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику за отчетный период, составил 1,350 млрд долларов США, что на 351,561 млн долларов США или 35,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.