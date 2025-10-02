Азербайджано-Американская федерация провела информационную кампанию в связи с Днем памяти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-Американская молодежная федерация, действующая в Нью-Йорке (США), провела информационную кампанию в связи с Днем памяти - 27 сентября. Кампания была посвящена светлой памяти военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами в борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что в письмах, направленных Президенту США Дональду Трампу, а также сенаторам и членам Конгресса, подчеркивается, что в течение долгих лет азербайджанские земли находились под оккупацией, в результате чего более миллиона человек были вынуждены покинуть свои родные края. Было указано, что в результате 44-дневной Отечественной войны территориальная целостность страны была восстановлена, а в настоящее время успешно реализуется программа «Большое возвращение». Также были представлены сведения о масштабных работах по восстановлению и строительству на освобожденных территориях, о процессе разминирования этих земель.

В письмах высоко оцениваются усилия США, направленные на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, и выражается благодарность за эту поддержку.

